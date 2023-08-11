İstanbul'da ekmek fiyatlarına büyük zam
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İstanbul Ticaret Odası üyeleri arasında bulunan fırınlar, 1 Ocak tarihinden itibaren 200 gram ekmek için belirlenen 5 TL satış fiyatını uygulamaya koymuştu. Fakat yakın zamanda, İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar, 200 gram ekmek için fiyatı 6,5 TL olarak revize etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısında, İTO üyelerine ait fırınlar için ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla oy kullanıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da geçerli olmak üzere "1 kilogram ekmek fiyatı en fazla 32,5 TL olacak şekilde, 200 gram ekmek için 6,5 TL" olarak belirlenen Azami Ekmek Fiyat Tarifesi onaylandı.
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