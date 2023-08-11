İstanbul'da ekmek fiyatlarına büyük zam

İstanbul Ticaret Odası üyeleri arasında bulunan fırınlar, 1 Ocak tarihinden itibaren 200 gram ekmek için belirlenen 5 TL satış fiyatını uygulamaya koymuştu. Fakat yakın zamanda, İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar, 200 gram ekmek için fiyatı 6,5 TL olarak revize etti.