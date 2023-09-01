İstanbul'da içki yasağına ilişkin Valilik'ten yeni açıklama

İstanbul Valiliği, son dakika açıklamasıyla tartışmalara neden olan "açık alanda içki içmek yasaklandı" iddialarını netleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün 17 Ağustos 2023'te yayımladığı "Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi" başlıklı genelge hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, genelgenin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Gökçegözoğlu, genelgede açık alanda içki içmenin yasaklanmadığını ve sadece çevreye rahatsızlık veren kişilere cezai işlem uygulanacağını açıkladı. İçki içen vatandaşların parklarda veya halka açık alanlarda bulunmalarının doğrudan yasaklanmadığını vurgulayan Gökçegözoğlu, "Parka gidip iki bira içen vatandaşla değil, sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık verenlerle ilgileniyoruz. Şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak." dedi.





Ayrıca Gökçegözoğlu, halka açık alanlarda içki tüketiminin yasaklandığına dair bir kanun olmadığını ve yeni bir karar alınmadığını belirtti. İçki yasağı için kanun gerektiğini açıklayan İstanbul Valiliği, vatandaşların kendi halinde içki içmelerine herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını vurguladı.

İstanbul Valiliği'nin bu açıklamasıyla, kamuoyunda genelgeyle ilgili yaşanan kafa karışıklığı giderilmiş oldu. Açık alanlarda içki içenlerin çevreye rahatsızlık vermemesi durumunda herhangi bir yasak veya cezai işlemle karşılaşmayacakları netleşti.