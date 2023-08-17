İstanbul'da işler karıştı: Sadece 61 günlük suyu var

İstanbul'un Susuzluk Tehlikesi: Sadece 61 Gün Yetecek Kadar Su Kaldı!

İstanbul, su kriziyle mücadele etmeye devam ediyor. Mega kentte yaşanan su sıkıntısı, barajlardaki doluluk oranının alarm verici bir seviyeye düşmesiyle daha da derinleşiyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 33.37'ye gerileyerek son 9 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu endişe verici durum, İstanbulluların su rezervlerinin sadece 61 gün yeteceği anlamına geliyor. Su kaynaklarının azalmasıyla birlikte gelecekte su temini konusunda yaşanabilecek zorluklar, kentin su yönetimi ve su tasarrufu önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kent halkı ve ilgili kurumlar, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve tasarruf önlemlerinin artırılması konusunda daha fazla çaba harcamak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Türkiye'nin sıcak hava dalgasıyla mücadelesi devam ederken, İstanbul gibi büyük bir metropolde su krizi endişesi de artıyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 farklı barajdaki su seviyeleri alarm verici bir şekilde azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2023 yılının 8. ayı itibarıyla barajlardaki toplam su miktarı 289.84 milyon metreküp seviyesine düştü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu miktar 538.57 milyon metreküpken, 2014 yılında ise sadece 154.05 milyon metreküp su bulunuyordu. Bu veriler, barajlardaki su rezervinin ne kadar düşük olduğunu gözler önüne seriyor.

Baraj bölgelerine yağışların yeterli gelmemesi durumunda, mevcut su rezervlerinin sadece 91 gün yetebileceği hesaplanıyor. Ancak bu süreçte yüzde 25'lik bir buharlaşma gerçekleşirse, kullanılabilir su rezervinin sadece 61 güne kadar düşeceği öngörülüyor. Bu durum, İstanbul'un su krizinin ne kadar ciddi bir boyut kazandığını ve önlemler alınmadığı takdirde gelecekteki su sıkıntılarının daha da artabileceğini gösteriyor. Kentin su yönetimi ve su tasarrufu önlemlerine daha fazla odaklanması gereken bir dönemdeyiz.

Su Kıtlığı Alarmı: İstanbul'un Su Kaynakları Ciddi Tehlike Altında

Son dönemde sıcaklık rekorlarının ardı arkası kesilmezken, İstanbul'un su kaynakları da ciddi bir tehditle karşı karşıya. Özellikle son 24 saat içinde barajlardaki su doluluk oranlarında yaşanan düşüş, kentteki su sıkıntısının vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dün yüzde 33.58 olan su doluluk oranı, bugün itibariyle 0.21 puan azalarak yüzde 33.37 seviyesine indi. Bu hızlı düşüş, İstanbul'da yaşayanlar için su ihtiyacının kritik bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Barajlardaki su seviyelerindeki düşüşü daha net görmek için havadan çekilen dron görüntüleri de endişe verici tabloyu teyit ediyor. Görüntülerde, barajların su seviyelerinin belirgin şekilde azaldığı ve toprak kısımlarında çatlakların oluştuğu görülüyor. Bu manzaralar, suyun ne kadar hızlı bir şekilde tükenmekte olduğunu ve barajlardaki su kaynaklarının tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul'un su krizinin daha da büyümemesi için acil önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.

Mega kent İstanbul'un su krizi giderek derinleşiyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle artan su talebi, barajlardaki su seviyelerini kritik bir noktaya getirdi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 önemli barajın doluluk oranları son derece endişe verici bir düzeye geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılının 8. ayı itibarıyla barajlarda toplamda 289.84 milyon metreküp su bulunuyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 538.57 milyon metreküptü. Barajlardaki su seviyelerindeki bu dramatik düşüş, son 9 yılın en düşük seviyesine ulaşılmasına neden oldu.





İstanbul'un su kaynaklarını oluşturan barajlardan bazılarının doluluk oranları ise şu şekilde:

- Alibey Barajı: %15.96

- Büyükçekmece Barajı: %13.22

- Darlık Barajı: %48.45

- Istrancalar Barajı: %20.68

- Kazandere Barajı: %8.67

- Elmalı Barajı: %23.14

- Ömerli Barajı: %67.13

- Pabuçdere Barajı: %4.47

- Sazlıdere Barajı: %17.28

- Terkos Barajı: %19.51

Bu veriler, özellikle İstanbul'un su krizine yakalanan bölgelerinde yaşayanlar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, su sıkıntısının daha da artmasına ve kent genelinde su temini zorluklarının yaşanmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu kritik durumun çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Su Sıkıntısıyla Karşı Karşıya: Barajlardaki Su Seviyeleri Tehlikeli Düzeyde

İstanbul'un su kaynaklarının ciddi bir tehdit altında olduğu gerçeği her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Mega kentteki sıcak hava dalgasıyla birleşen kuraklık, su barajlarının alarm veren seviyelere ulaşmasına yol açıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, barajlardaki su seviyeleri endişe verici bir şekilde düşerek yüzde 33.37'ye geriledi. Bu dramatik düşüş, İstanbulluların sadece 61 günlük su stokunun kaldığını gösteriyor.

Mega kentin su temini için önem taşıyan barajların doluluk oranları da korkutucu bir tabloya işaret ediyor. Özellikle Alibey Barajı ve Büyükçekmece Barajı gibi hayati su kaynaklarının doluluk oranları sadece onlarca günlük suyun kaldığını gösteriyor. Bu durum, İstanbul'un gelecekte daha ciddi su sıkıntılarıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Dronlarla çekilen görüntüler, barajlardaki su seviyelerinin hızla düşerek toprak kısımlarda çatlakların oluşmasına neden olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul halkının su kaynaklarına daha duyarlı ve tasarruflu bir şekilde yaklaşması, gelecekte yaşanabilecek su krizlerinin etkilerini azaltmak açısından büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, İstanbul'daki su sıkıntısının ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sadece bireysel çaba değil, aynı zamanda yönetim tarafından alınacak önlemlerle de su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde, kentte yaşanabilecek su kıtlığı, hayatın birçok alanını etkileyebilir.