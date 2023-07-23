İstanbul'da rekor kırıldı: Günlük su tüketiminde zirve görüldü

Türkiye genelinde yaşanan kavurucu sıcaklar, günlük su tüketimini arttırdı. Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düştü. Özellikle İstanbul'da, su tüketimi rekor seviyelere ulaştı ve tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı.

İSKİ ABONELERİNE MESAJ GÖNDERDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu durumun ardından abonelere bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.



Gönderilen mesajda, günlük su tüketiminin 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştığı belirtilerek, kurak döneme dikkat çekildi. İSKİ, vatandaşları su kullanımı konusunda bilinçli olmaya çağırdı ve günlük tüketimi minimum seviyeye indirmeye teşvik etti. Zira kuraklık ve düşen su seviyeleri, gelecekte su kaynakları açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Bu zorlu dönemde İstanbul halkının suyu tasarruflu ve bilinçli bir şekilde kullanması önem arz ediyor. Herkesin katkısı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor. İSKİ, vatandaşların duyarlılığına teşekkür ederken, suyu israf etmemek ve gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakmak için birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.