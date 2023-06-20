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İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı

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İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaya aykırı silah üretip bu silahların ticaretini yapmış oldukları iddiası ile aranan 31 şüpheliye yönelik İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da operasyon başlattı. Çok sayıda adrese şafak zamanı icra edilen bunun yanı sıra baskınlara özel harekat ekiplerinin de destek verdiği, operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaya aykırı silah üretip bu silahların ticaretini yapmış oldukları iddiası ile aranan 31 şüpheliye yönelik İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da operasyon başlattı. Çok sayıda adrese şafak zamanı icra edilen bunun yanı sıra baskınlara özel harekat ekiplerinin de destek verdiği, operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilere ait ev ve “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerdeki aramalarda ise 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 76 tabanca, 84 şarjör ve bu silahlara ait 276 mermi elde edildi. Yakalanan 27 zanlı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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