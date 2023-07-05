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İstanbul'da Uyuşturucu Denetimi Yapıldı

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İstanbul'da Uyuşturucu Denetimi Yapıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 7 ilçede ve 20 noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katılım gösterdi. Bahçelievler Fetih Caddesi'nde ve Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi'nde ise polis ekiplerince şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

İstanbul'da Uyuşturucu Denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 7 ilçede ve 20 noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katılım gösterdi. Bahçelievler Fetih Caddesi'nde ve Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi'nde ise polis ekiplerince şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

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