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İstanbul'da yeni taksi sistemi

İstanbul’da taksilere yeni düzenleme geliyor. Taksicilik yapanlar artık maaş alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapmış olduğu açıklamalara göre, İstanbul’da hem şoförlerin özlük hakları iyileşecek hem de yolculara puanlama ve değerlendirme hakkı verilecek.

26 Ekim 2021 Salı 23:16
İstanbul'da yeni taksi sistemi
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İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan taksi terörünün önüne geçilmek için çalışmalara başlandı. Yeni düzenleme ile alakalı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ayrıntıları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan bu yeni düzenlemede taksi şoförleri maaşlı olacak ve belirlenen kurallar doğrultusunda trafikte yerlerini almaya devam edecekler.

Yılda 2 kez prim alacaklar

Yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemde; sürücülerin maaş, sosyal yardım ve tüm primler dahil net aylık gelirleri 6 bin 622 TL olacak.

Taksicilerin, göstermiş oldukları performanslarına göre 2 kez prim ödenecek. Yeni düzenlemede taksi şoförlerinin de tek tip kıyafet giyme kararı alındı. Geçilecek olan yeni tek tip giyinme döneminde kıyafetler, yılda 2 kere İBB tarafından sağlanacaktır.

Uzun mesai saatleri sonucunda yorgun düşen taksi şoförleri için de çalışma saatleri haftada 45 saat olarak belirlenirken, günlük bir öğün yemek ücretleri de ödenecek.

Haftada bir gün tatil

İBB tarafından, yeni taksi düzenlemesi kapsamında taksicilere eğitim verilmeye başlandı. Ders aldığı saatler içerisinde de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek olan taksi şoförleri, eğitimdeyken herhangi bir hak kaybına uğramayacak. Dolayısıyla haftada 1 gün tatil yapabilecekler.

Yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilen taksicilerin işe gidiş gelişleri servislerle sağlanacak. Ayrıca iş kanununda yer alan yıllık izinlerinin de kullandırılması sağlanacak.


Çalıştıkları süre boyunca düzenli olarak SGK primleri ödenecek olan şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.

Yolcular puan verebilecek

Son zamanlarda, taksi ve taksi şoförlerine gelen şikayetlerdeki artışlardan dolayı, bu tarz olayların önüne geçmek adına İBB yolculara da puanlama hakkı getirecek. Bu sistemin beraberinde taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilecek ve değerlendirilebilecek. Koltukların arkasında bulunacak olan tabletler üzerinden yolculuk hizmeti kalitesi puanlanabilecek.

Böylelikle taksicilerin, güzergah ve yolcu seçme döneminin sona ereceği planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, taksicilerin maaşlarına prim olarak yansıyacak.

Parmak izi ile takip

Yolcu ve sürücü arasında daha sağlıklı ve güvenlikli olması açısından “seperatör” kullanılması sağlanacak. Ayrıca araç içinde olacak izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve dikiz aynasına yerleştirilecek.

Aynı zamanda herhangi bir tehlike ya da benzer durumlarda kullanılmak üzere hem şoför hem de yolcu için kolayca ulaşabileceği panik butonları taksilerdeki yerini alacak.

Ödeme seçeneklerinde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan İBB, taksilerde de İstanbulKart ve kredi kartı sistemi uygulayacak.

Düzenlenen yeni sistemde 7/24 kesintisiz bir iletişim için çağrı merkezleri kurulması planlanıyor. Böylelikle kayıp olan eşyaların bulunması da kolaylaşacak.

Filo yönetiminde, taksilerde parmak izi sistemi oluşturulacak ve bu sistem sayesinde araç güzergahları, araç şoförü ve aracın hangi saatlerde kullanıldığına dair bilgilerde kolayca takip edilebilecek.


Son Güncelleme: 26.10.2021 23:16
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IstanbulEkrem İmamoğluIbbTaksiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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