İstanbul'da zamlı taksi tarifesi başladı

İstanbul'daki taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan ücret zammının ardından hızla harekete geçti. Taksimetre cihazlarını güncelleme işlemine başlayan taksiciler, UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararına göre belirlenen yeni taksi ücretlerinin bu gece yarısından itibaren uygulamaya geçeceğini duyurdu.

YENİ ZAMLA BİRLİKTE TAKSİ ÜCRETLERİ



Yeni tarife nedeniyle taksiciler, taksimetre ayar istasyonlarına yönelerek cihazlarını güncelledi. Ancak bazı firmaların yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyona gitmelerine gerek kalmadan güncellemeyi gerçekleştirdiği bildirildi. Bu akıllı yöntemle uzun taksı kuyrukları önlendi.

Bir taksimetre güncelleme merkezinin temsilcisi Bağcılar'da yaptıkları güncellemelerle yaklaşık 2 bin aracın GPRS modülüne sahip cihazları ile uyumlu hale geldiğini açıkladı. Bu uzaktan güncelleme özelliği, taksicilerin istasyonlara gitme ihtiyacını azalttı. Temsilci, taksimetrelerin bu gece yarısından itibaren otomatik olarak güncelleneceğini belirtti.

Taksi ücretlerine yapılan zamla birlikte açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, kilometre başına ücret 8,51 liradan 13,75 liraya, saatlik ücret 100,80 liradan 152,73 liraya, indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya yükseltilmişti. Taksiciler, bu yeni tarife ile ilgili güncellemeleri yaparak hizmetlerine devam edecekler.