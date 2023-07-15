İstanbul'daki barajları bekleyen tehlike: Saatte 17 bin ton su buhar oluyor

İstanbul için kırmızı alarm verildi. Barajlar için uzmanlar rekor seviyelerde buharlaşma uyarılarında bulunuyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı %41,89 oldu. Geçen yıl ise bu tarihlerde aynı barajların doluluk oranı %71,51’di. Doluluk oranı her geçen gün düşerken barajların altındaki dip pisliği de dikkat çekmeye başladı.





Tehlike Kapıda

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, barajlardaki kuruluğa dikkat çekti. ‘’Bu buharlaşma havada ne kadar ne olduğuna, havanın sıcaklığına ve rüzgar hızına bağlıdır. Bugün öğle vakitlerindeki Ömerli barajın 17 bin ton su buharlaştı. Cuma günü bu durum 34 bin tona çıkacak. Çünkü her geçen gün sıcaklık artıp nem azalıyor.’’ Şeklinde açıklama yapan Kurnaz; ‘’Melen’den Ömerli barajına yaklaşık olarak 100 bin ton su gelmektedir lakin bunun üçte biri Cuma günü buharlaşacak. Yaz aylarındaki bu buharlaşma durumu barajlarımız için en büyük problemlerden birisi.’’ Diye devam etti.

Kurnaz; ‘’Geçen seneki rakamlara bakıldığı zaman ne yarısı kadar su bulunuyor ne de bizler kimsenin uykusunu kaçırmasını istiyoruz. İstanbul’da barajlara gelen suyun büyük kısmı Melen’den. Melen’de su olduğu sürece İstanbul’da susuzluk çekilmez.’’ Dedi.

Barajların altından çıkan kirliliğe karşın da Kurnaz; ‘’ Barajlar normalde derin olmalıdır. Yüzey alanı ne kadar geniş olursa o kadar fazla buharlaşma meydana gelir. Bizim Türkiye’deki özellikle eski barajlarda da bu sorun bulunmaktadır.’’ Şeklinde açıklama yaptı. Ardından ‘’ Buharlaşma arttıkça su durumu sığlaşıyor ve sığ sularda da kirlilik doğal olarak artmaktadır. ‘’ diye devam etti.





Kurnaz bu kirliliğin insanlara zararlı olmayacağını da bildirdi. Levent Kurnaz; ‘’İSKİ barajlardan suyu alıyor ve bunu analiz ediyor. Eğer zararlı bir şey görmezse de şehre iletir. Lakin dua edelim de biraz daha yağmur yağsın. Çünkü ne kadar çok yağmur yağarsa su kirlilik oranı o kadar azalır.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

İSKİ’ye Göre Baraj Doluluk Oranları

• Ömerli; 74,21

• Darlık; 58,19

• Elmalı; 33,26

• Terkos; 31,53

• Alibey; 23,19

• Büyükçekmece; 23,98

• Istrancalar; 34,78

• Kazandere; 6,6

• Pabuçdere; 4,6