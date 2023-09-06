İstanbul'daki sel felaketinde 2 vatandaş hayatını kaybetti

İstanbul, dün akşam başlayan ve şiddetini giderek arttıran yağışlar sonucu büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kentin kuzey bölgelerinde yaşanan sağanak yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. İstanbul Valiliği, yaşanan felaketin ardından acı bir bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

Sel felaketi sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunarak yaralı sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Yaralıların 8'i hala hastanelerde tedavi altında bulunuyor.





İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında kuzeydeki ilçelerde meydana gelen şiddetli sağanak yağış sonucu, metrekareye 125 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bu felakette Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi de yaralandı.

Selden etkilenen bölgelerde 1.754 ev ve iş yeri zarar gördü, ancak şu ana kadar mahsur kalan vatandaşlar bulunmamaktadır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacak. Ayrıca Kızılay ve belediyeler, selzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamaktadır.

Sel felaketi nedeniyle kamu hizmeti sunan birçok kuruluş da kısmen etkilendi. 112 acil çağrı merkezine 1.150 su baskını ihbarı ve belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı yapıldı. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri sürekli çalışmaktadır. Emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de felaket bölgesindeki çalışmalara destek vermektedir.

Yaşanan sel felaketi sonucunda İstanbul'un kuzeyinde büyük bir tahribat meydana gelirken, yetkililer felaketzedelere yardım etme ve hasarı en aza indirme konusunda kararlılıkla çalışmaktadır. İstanbul halkının ve felakette etkilenen vatandaşların yanında olunması için çalışmalar sürdürülmektedir.