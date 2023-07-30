İstanbul'daki Suriyeliler için son çağrı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden ancak kayıtları başka illerde bulunan Suriyeliler için önemli bir talimat verdi.

SON TARİH 24 EYLÜL





Yapılan açıklamada, İstanbul dışında kayıtlı olan Suriyelilerin 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği bildirildi. Geri dönme talimatıyla ilgili olarak, Suriyeli vatandaşlara başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği de belirtildi.



Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerden gelen ve daha önce yol izin belgesi verilen Suriyeli vatandaşların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği ifade edildi.

Bu adımın amacı, İstanbul'daki Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere geri dönüşünü sağlamak ve nüfus dağılımında denge sağlamaktır. Böylece, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfusun İstanbul'daki yükü hafifletilerek, diğer illerdeki entegrasyon süreçleri desteklenmeye çalışılacak. İçişleri Bakanlığı, uygulamanın etkinliği için vatandaşlara duyuru yaparak gerekli bilgilendirmeleri yapmış oldu.

Bu önemli adım, Suriyeli nüfusun farklı illere dağılımını sağlamak ve entegrasyon süreçlerini desteklemek amacıyla atılmış olup, vatandaşlara duyuru yapılarak gerekli bilgilendirmeler sağlanmıştır.