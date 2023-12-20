İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi!

İstanbul'da yaşayan ve İstanbulkart sahibi olan vatandaşlara özel avantajlar sunan bir kampanya duyuruldu. İstanbulkart, birçok alanda kullanılabiliyor ve şimdi Hakmar ve Hakmar Express marketlerinde geçerli özel bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında, İstanbulkart ile bu marketlerde yapılan tek seferde 200 TL ve üzeri ödemelerde %10 nakit iade fırsatı sunulacak. Kampanya, 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.



İSTANBULKART SAHİPLERİNE MÜJDE





İstanbulkart Kampanya Koşulları

- Hakmar ve Hakmar Express marketlerinde İstanbulkart ile 200 TL ve üzeri ödemelerde %10 nakit iade edilecek.

- Bir kullanıcı kampanyaya birden fazla kez katılabilir.

- Bir kullanıcının Hakmar ve Hakmar Express için alabileceği maksimum ödül tutarı kampanya süresince 100 TL'dir.

- Kazanılan ödül, işlemin ertesi günü İstanbulkart'a talimat olarak yatırılacak.

- İşlemin gün içinde iptal edilmesi durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Nasıl Katılabilirsiniz?

- Kampanyadan faydalanabilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş ve en az bir ticari elektronik ileti izni verilmiş olması gerekiyor.

- Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil uygulamasından veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından düzenlenebilir.

- Kazanılan ödül, İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi veya SMS olarak bildirilecek.

Önemli Bilgilendirme

- Ödül, nakit olarak talep edilemez.

- Kampanya süresince oluşabilecek sistemsel gecikmelerde, ödül yüklemeleri en kısa sürede gerçekleştirilecek.

Kampanya detayları ve İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için bit.ly/istanbulkart_mobil adresinden İstanbulkart Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.