İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!

İstanbul Kartı olanlar için hazırlanan bir kampanyanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Harcadığınız kadar tasarruf edebileceğiniz kampanyanın son tarihi 31 Ocak. Bu konuyla ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz..

İstanbul kart sahiplerine müjde!

İstanbul'da kart kullanan vatandaşlara yönelik bir kampanya hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, paranızı harcadığınızda daha fazla kazanmanızı sağlayacak bir kampanya duyurdu. Vatandaşın kampanyada harcadığı tutar vatandaşın hesabına aktarılacak. Son tarih 31 Ocak 2024'tür. Kampanyanın şartları ve detayları da birbiri ardına açıklandı.

"İstanbul kart kampanyasında iade dönemi"





İstanbul Kart yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni ortak kampanyayla vatandaşlar, Hakmar ile Hakmar Ekspres Market'te İstanbul kartlarıyla tek seferde 200 TL'den fazla harcama yaptıklarında %10 nakit para iadesi alacak.

Kullanıcılar kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilirler. Kampanya süresi boyunca kullanıcılar Hakmar veya Hakmar Ekspres adına bireysel olarak 100 TL'ye kadar ödül kazanabilirler. Kullanıcıların kazandığı ödüller başarılı bir şekilde işlendikten sonra ertesi gün talimat şeklinde İstanbul Kart'a aktarılacaktır. Aynı gün içerisinde işleminizi iptal etmeniz durumunda kampanyaya katılamayacaksınız. Kazanılan ödüller nakit olarak ödenemez.

Ayrıntılar açıklandı..

İstanbul Kart İade Kampanyası kapsamında Hakmar marketle anlaşmaya varıldı.

Bu kapsamda talimat olarak yüklenen avantajlar, İstanbul Kart mobil uygulamasından NFC aracılığıyla İstanbul Kart'ın otobüsteki geçici cihazın ödeme noktasına veya otobüs durağında bulunan talimat şarj noktasına dokundurularak tanımlanabilmektedir. Kampanyadan yararlanmak için kampanyaya katılmadan önce İstanbul Kartınızı kişiselleştirmeniz gerekmektedir. Bu kampanya, açık izin ayarları açık olduğu ve minimum ticari e-izin verildiği sürece geçerlidir.

İstanbul kart mobil uygulamasından kişiselleştirme yoluyla indirilebilmektedir. Avantaj bilgileri ayrıca İstanbul Kart mobil kullanıcılarına anlık bildirimler veya SMS yoluyla da iletilecek. Promosyon 1 Ekim 2023 ile 15 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir.