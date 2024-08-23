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İstanbulkart'ta Öğrenci İndirimine Yaş Sınırı İtirazı

İstanbulkart'ta 30 yaş kısıtlaması getiren karar yargıya taşındı. AK Parti sözcüsü Türkyılmaz, uygulamanın iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:02
İstanbulkart'ta Öğrenci İndirimine Yaş Sınırı İtirazı

İstanbulkart'ta Öğrenci İndirimine Getirilen Yaş Sınırı Yargıya Taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbulkart'ta uygulanan öğrenci indirimine getirilen 30 yaş sınırının iptali için dava açıldığını duyurdu.

Dava Süreci Başlatıldı

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 yaş üzerindeki öğrencilerin ulaşımda 'Öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacak olmasına dair İBB uygulaması için iptal davası açılmıştır." şeklinde ifadelerde bulundu.

Hukuki Temeller

Türkyılmaz, bu konuda halkı bilgilendirmeye devam edeceğini ve dava dilekçesi görselini de paylaştığını belirtti. Mahkemeye sunmuş olduğu dilekçede, almanyaştırılan kararın anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekti. Başvuruda, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep gibi sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ifadesine yer verildi.

Talep ve Gerekçeler

Dilekçede ayrıca, İBB Meclisi tarafından alınan kararın, öğrenci tanımına getirilen yaş kısıtlaması ile toplumda aynı statüdeki bireyler arasında farklı muamele yapılmasına sebep olduğu kaydedildi. İdarenin eşitlik ilkesine saygı göstermesi gerektiği ve hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesinin ihlal edilemeyeceği vurgulandı.

Türkyılmaz’ın dilekçesinde, İstanbul toplu ulaşımında uzun yıllardır uygulanan ve birçok öğrencinin kullandığı 'Öğrenci İstanbulkartı'nın kapsamının gereksiz yere daraltıldığı belirtildi. 11 Temmuz 2024 tarihinde alınan 1060 numaralı meclis kararının iptali ve kararın uygulanmasının durdurulması talep edildi.

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