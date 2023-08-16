İstanbulkart'sız toplu ulaşım kullanmanın minimum bedeli 30 TL oldu

İstanbul Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Kredi Kartı ve Banka Kartıyla Ödeme

İstanbul'da toplu ulaşımı tercih edenler için önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yönteminin hayata geçirilmesi, bazı sorunları da beraberinde getirdi. 26 Ekim 2022 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla başlayan bu yeni uygulama, toplu taşıma kullanıcıları arasında farklı tepkilere neden oldu.

Toplu ulaşım hizmetlerine gelen zamların ardından, İstanbulkart'ı kullanmayan vatandaşlar için işler daha da zorlaştı. Yeni ödeme yöntemi olan banka kartları ve kredi kartlarıyla temassız ödeme yapma seçeneği, birçok kişinin dikkatini çekse de, alınan ek ücret nedeniyle bazı yolcuların tepkisini çekti. Özellikle metrobüs ve İETT otobüslerinde kullanılan banka kartları, yolcuların cebinden metrobüs için 60 TL, otobüsler için ise 30 TL çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla hayata geçirdiği temassız ödeme sistemi, 26 Ekim 2022'den itibaren resmi olarak devreye girdi. Bu sistemle birlikte, İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartları, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartları da toplu ulaşımda kullanılabiliyor.

Özellikle pandemi döneminde temassız ödemelerin önemi artmıştı. Ancak yeni sistemle birlikte alınan ek ücret, bazı vatandaşları mağdur etti. İlerleyen dönemde bu sistemin daha iyi bir dengeye kavuşturulması ve vatandaşların daha rahat bir şekilde toplu ulaşımı kullanabilmesi hedefleniyor.

İstanbul Toplu Ulaşımında Temassız Ödeme Ücretleri Tartışma Konusu

İstanbul'da toplu ulaşımın yeni ücret tarifesi, yolcular arasında tartışma yaratıyor. 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife, tam bilet kullanılan otobüslerde 15 TL, metrobüslerde ise en uzak mesafe için 22.25 TL olarak belirlenmişti. Ancak kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanarak ödeme yapılan yolculuklarda bu ücretlerin otobüslerde 30 TL, metrobüslerde ise 60 TL olarak yansıtıldığı görüldü. Bu durum, yolcular arasında ücret farkı konusunda şikayetlere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yönteminin ve ücret formülünün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığı ve UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber değerlendirildiği belirtildi.

Metrobüse kredi kartıyla temassız ödeme yaparak binen yolculardan Asiye Zengin, yeni ücretin yüksek olduğunu dile getirerek, "Normalde 22 lira gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor ancak benden 60 TL aldılar. Bu oldukça yüksek bir miktar" dedi. Asiye Zengin, daha sonra yaşadığı mağduriyeti gidermek için güvenlik görevlisinden yardım istedi ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Toplu ulaşımda temassız ödeme yönteminin daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, ücretlendirme konusundaki dengenin sağlanması ve yolcuların mağdur olmaması için ilgili kurumlar arasında daha fazla işbirliği yapılması bekleniyor.





İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretleri Tartışması Sürüyor: Metrobüs ve Otobüs Yolcuları İsyan Ediyor

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yönelik yeni tarife, yolcular arasında büyük bir tartışma yaratıyor. Metrobüs ve otobüs kullanıcıları, kredi kartı ve banka kartlarıyla ödeme yapmanın ekstra maliyet getirdiği yeni düzenlemeye tepki gösteriyor.

Cevizlibağ'dan Çağlayan'a metrobüsle gitmeyi planlayan Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. Kimse kullanmaz bu şekilde. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum" şeklinde düşüncesini dile getirdi.

Otobüs bekleyen Fatih Akyürek ise, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 lira ise 40 lira alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla. Ben şu anda işsizim, sürekli hastaneye gidip geliyorum, nasıl altından kalkacağım bu ücretin, ben de bilmiyorum" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Yeni ücret düzenlemesinin, toplu ulaşımı tercih eden vatandaşları zor durumda bıraktığı görülüyor. Ücret farkının yüksekliği ve özellikle temassız ödeme yöntemindeki artış, yolcuların cebinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor. Bu durumun, toplu ulaşımın cazibesini azaltabileceği ve alternatif ulaşım yöntemlerinin daha çok tercih edilmesine yol açabileceği ifade ediliyor.