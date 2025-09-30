İstanbullu balıkçılar bir günlük hasılatını Gazze'ye bağışladı

Gürpınar Balık Hali'nde düzenlenen törende esnaf geliri Kızılay aracılığıyla gönderecek

İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde bulunan balıkçılar, denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından yapılan mezatta elde ettikleri bir günlük hasılatı Gazze'ye bağışladı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül ile TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan katıldı. Etkinlikte balıkçılar tutulan balıkların satışını gerçekleştirerek gelirleri zor durumdaki Gazzeliler için ayırdı.

Vali Davut Gül törende yaptığı konuşmada, bu dayanışmanın sadece ekonomik bir yardım olmadığını, aynı zamanda saf belirleme, birlikte hareket etme ve mazlumun yanında yer alma anlamı taşıdığını vurguladı. Gül, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın neresine gidersek gidelim gücümüz nispetinde, yanlışa yanlış, doğruya doğru..."

Gül, geçen hafta Esenler Belediyesince 15 bin 700 esnafın katılımıyla bir günlük kazancın Gazzeliler için toplandığını hatırlatarak, "Bir şehrin tamamen bir konuda birlikte hareket etmesi çok görülen bir şey değil ama öyle bir zulüm, zalimlik, soykırım var ki zerre kadar kalbinde vicdanı olan, merhameti olan bir insanın böyle davranmama ihtimali yok... Allah bu zalimliği yapan katillerin helak olduğunu da bize göstersin. Türkiye olarak bu anlamda geçmişimiz temiz, durduğumuz yer temiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın neresine gidersek gidelim gücümüz nispetinde, yanlışa yanlış, doğruya doğru, zalime zalim, mazluma mazlum diyebilecek durumdayız. Millet olarak da karınca kararınca 7'den 70'e bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bunu yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Hasan Turan da etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, balıkçılığın zor bir meslek olduğunu ve mezata gelerek bugünkü kazançlarını Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için bağışlayan esnafa teşekkür etti. Turan, esnafın talebi üzerine organizasyona destek verdiklerini söyledi: "Biz de 'Hay hay, hayra vesile olmak hayır işlemek gibidir. Tabii ki yanınızda oluruz, hizmetkarınız oluruz' dedik."

Törene AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Metin Akçay ve çok sayıda balıkçı esnafı katıldı. Açıklamaların ardından Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet balık halini gezerek esnafla sohbet etti.

Toplanan bağışlar, Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderilmek üzere teslim edildi.

