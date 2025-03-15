İstanbullular Güzel Havada Açık Alanlarda İftar Yapıyor

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlarda ve sahil kenarlarında iftarlarını açtı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:13
İstanbullular Güzel Havada Açık Alanlarda İftar Yapıyor

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yeşil alanlarda ve sahil kenarlarında iftar yapmayı tercih etti.

Yaz sıcaklarının kendini hissettirdiği bu günlerde, aileler ve arkadaşlar yemeklerini yanlarında getirdikleri yiyeceklerle iftar sofraları kurarak açtı. Özellikle Beyoğlu'nda, Haliç kıyısında bir araya gelen vatandaşlar, mangal yakarak keyifli bir iftar deneyimi yaşadı. Çocuklar ise oyun parklarında eğlenerek bu anın tadını çıkardı.

Bir diğer popüler iftar mekanı Sultanahmet oldu. Bu bölgede de pek çok yurttaş, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle topluca oruçlarını açtı. Yeşil alanların bir bölümü koruma altına alınırken, uygun alanlarda vatandaşlar kendi sofralarını kurdu.

Ancak, iftar saatine yakın gelen çok sayıda kişi, oturacak yer bulmakta zorluk çekti. Maltepe sahilinde, çimlerde oturarak iftar yapanlar dikkat çekti. Ayrıca, Küçükçekmece Gölü kenarındaki İstanbullular, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlere yerleştirerek oruçlarını açtı. Bazı vatandaşların ise yemeklerini küçük ocaklarda hazırladığı görüldü.

Bu güzel hava, İstanbulluların sosyal hayatını canlandırırken, açık alanlarda yapılan bu iftarlar, birlikte olmanın güzelliklerini yeniden hatırlattı.

İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, açık alanlarda iftar yaptı....

İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, açık alanlarda iftar yaptı. Bazı İstanbullular oruçlarını açmak için Sultanahmet'i tercih etti.

İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, açık alanlarda iftar yaptı....

İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, açık alanlarda iftar yaptı. Bazı İstanbullular oruçlarını açmak için Sultanahmet'i tercih etti.

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