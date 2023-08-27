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İstanbullulara duyuruldu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbullulara duyuruldu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
27 Ağustos itibariyle 30 Ağustos'a kadar Vatan Caddesi trafiğe kapalı olacak! Sebebi ne? Alternatif yollar hangileri? İşte cevabı...

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları sebebiyle, 27 Ağustos Pazar günü İstanbul'un önemli arterlerinden biri olan Vatan Caddesi ve buna bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak provaların tamamlanmasına kadar kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı: Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi giriş ve çıkışları, D-100 karayolu kuzey ve güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den Vatan Caddesi'ne girişler ve Adnan Menderes Bulvarı'na açılan tüm cadde ve sokaklar.

vatan caddesi

Alternatif güzergahlar olarak ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi. Bu kapatmaların nedeni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik provaların yapılmasıdır. İstanbulluların planlarını gözden geçirmeleri ve alternatif güzergahları kullanarak yolculuklarını planlamaları öneriliyor.

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