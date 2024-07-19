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İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işsiz vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla üç ay süreyle ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. Başkan Ekrem İmamoğlu, bu yeniliği kamuoyuna duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:24
İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayan vatandaşlara yönelik önemli bir destek projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu yeni uygulama kapsamında işsizler, İstanbul'da üç ay boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecekler.

ücretsiz ulaşım hakkında

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

İstanbulkart ile sağlanacak ücretsiz ulaşımın detaylarını paylaşan İmamoğlu, "İşsiz vatandaşlar, üç ay boyunca her gün dört kez ücretsiz seyahat hakkına sahip olacaklar" dedi. Bu uygulamanın, ekonomik zorluk yaşayan işsizlere önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

MECLİS KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen teklif şu şekilde açıklandı: "Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) iş görüşmesine gelen ve ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydı ile belgeleyen vatandaşlar, yılda bir defaya mahsus olmak üzere İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR kodu kullanarak üç aya kadar her ay 32 geçiş hakkı kazanacaklar. Toplamda 96 geçiş hakkı (günde 4 geçişle sınırlı) sunulacak."

UYGULAMA VE DENETİM

Uygulama, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülecek ve BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanacak. 

Her ay hazırlanacak raporlar doğrultusunda geçiş bedelleri, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından otoritelere ödenecek. Hesaplamalar, İstanbul genelinde dinamik olarak belirlenen öğrenci abonman katsayısı üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Bölgesel İstihdam Ofislerine başvuran ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, İstanbulkart Mobil Uygulaması'nı kullanarak ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecekler. Başvurular, SGK e-devlet kaydı ile işsizlik durumunun belgelenmesi suretiyle kabul edilecek.

Bu uygulama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işsiz vatandaşların iş bulma süreçlerinde ekonomik olarak desteklenmelerini amaçlıyor ve bu sayede kent genelinde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

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