İstanbulluların beklediği haber geldi: Kar yağışı o tarihte başlıyor!
İstanbulluların merakla beklediği soruya yanıt gecikmedi. Meteoroloji'den kar yağışı için tarih verildi. Kış yavaş yavaş gelmeye başlarken yılın ilk karı için gözler o tarihte. İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken hafta sonuyla beraber olumsuz hava şartları etkisini artıracak. Havalar birden soğurken, sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, bölgelere göre farklılık gösterirken yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'un yüksek yerlerinde de bazen kar yağışı etkili olurken MGM tarafından İstanbul için kar tarihi açıklandı.
Genellikle yılın ilk karı Aralık ayıyla beraber yaşanırken İstanbul'a ise uzun aradan sonra Kasım ayında kar yağışı görüldü. Bu yağışla beraber sıcaklıklar yükselirken Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde görülürken kar yağışı için bekleyiş başladı. İstanbul'da yağışlı haftaya giriş yapılırken MGM yayınladığı rapor üzerine kar yağışının Pazar günü olduğunu açıkladı.