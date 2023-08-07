İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek önemli bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edilen karar, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesini içeriyor.

EN KISA MESAFE ÜCRETİNİN 10,99 TL OLMASI TALEP EDİLDİ





Bu uygulama, özellikle Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde oturanları ilk etapta etkileyecek olan pilot bir proje olarak başlatılacak.



UKOME toplantısında, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. İstanbul'da hizmet veren minibüsler artık İstanbulkart ile entegre bir şekilde çalışacak ve vatandaşlar bu kartları kullanarak minibüslere binebilecekler.

Bu adımın ilk olarak Arnavutköy ilçesinde uygulanacağı belirtildi. Entegrasyon sağlandıktan sonra Arnavutköy'de İstanbulkart ile minibüsler kullanılabilecek. İlerleyen dönemlerde diğer ilçelerde de bu uygulamaya geçilecek ve toplu ulaşım sistemi daha da gelişecek.

Öte yandan toplantıda minibüslerin fiyat tarifesi de ele alındı ve en kısa 2 kilometrelik mesafenin ücretinin 7 TL'den 10,99 TL'ye çıkarılması istendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, entegrasyonun özellikle taşradaki yolcuların minübüsle taşınmasına yönelik bir plan olduğunu ifade etti. İlk etapta Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Şile gibi taşra bölgelerinde bu sistemin uygulanacağını söyledi. Bu sayede, uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektronik bilet entegrasyonuyla daha kolay ve uygun fiyatlı bir şekilde şehir merkezine ulaşabilecekler.

İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir adım olan bu projenin başarılı olması durumunda diğer ilçelerde de benzer uygulamalara geçileceği belirtiliyor. Bu girişimle İstanbul'un toplu taşıma sistemi daha modern, kullanıcı dostu ve etkili hale getirilerek halkın ulaşım konforu artırılacak.