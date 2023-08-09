İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Kötü hava şartlarından dolayı denize girilmemesi yönünde alınan yasak kararı Silivri Kaymakamlığının sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamanın içeriğinde; "8 Ağustos ile 9 Ağustos 2023 günleri sahil ve plajlarda olumsuz hava ve aynı zamanda deniz koşulları oluşabileceğinden, İlçemiz sınırları içindeki plajlarda denize girilmesi tehlikeli olup, denize girmek yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Silivri Merkez Sahil'de yapılan uyarılara rağmen bazı sakinler denizde yüzmeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak görev yapan cankurtaran ekipleri ise sahillerde vatandaşlara sürekli uyarılar yaptı.

ŞİLE'DE DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI





Yarın etkili olması beklenilen rüzgar ve fırtınadan dolayı Şile'de deniz girilmesine yasak getirildi. Şile Kaymakamlığı tarafından alınan kararda 9 Ağustos günü kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, "Dalga boyunun yaklaşık olarak bir metre ila iki metre aralığında olacağı ve önümüzdeki günlerde 2,5 metreye ulaşacağı açıklandı. Ayrıca bölgede yakın gelecekte şiddetli yağmur tahmini de var. Kaymakamlığımız, kuvvetli rüzgar ve dalgaların yol açacağı gelgit riskini göz önünde bulundurarak 9 Ağustos Çarşamba günü bölge sakinlerinin can ve mal kaybını önlemek amacıyla ilçe kıyılarında yüzmeyi yasakladı." denildi.

KAYMAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Şarköy Kaymakamı olarak görev yapan Hakan Kılınçkaya'nın başkanlık ettiği Hıfzıssıhha Komisyonu, bugün ve yarın denize girme yasağı kararı aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamanın içeriğinde, Şarköy Sahil Güvenlik'in de fırtına uyarısı yaptığı belirtildi. İstanbul'un güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içindeki plajlar halk tarafından kullanılabilecek. kapatmaya karar verdi.

DÜZCE’DE DE YASAK KARARI ALINDI

Karadeniz'in sahil kasabası Düzce'ye bağlı Akçakoca’da hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasak. Akçakoca Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, kötü deniz ve hava koşullarından dolayı yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söylendi.