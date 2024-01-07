İşte 2023'ün en çok satan otomobil modelleri

2023 yılında otomotiv sektöründe en çok tercih edilen markalar belirlendi. Geçen yıl en fazla satışı gerçekleştiren marka Fiat oldu. Bu başarıyı sırasıyla Renault ve Ford takip etti.

İşte 2023'ün en çok satan otomobil modelleri
Yayın Tarihi:

Otomotiv Pazarında 2023'ün Yükselen Trendi Fiat Oldu

2023 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satış rekabetinde ön plana çıkan markalar belli oldu. İşte, geçen yılın en çok satan otomotiv markaları ve satış rakamları:

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2023 yılında kaydedilen yüzde 57,4'lük büyüme ile toplam satışlar ilk kez 1 milyon rakamını aşarak 1 milyon 232 bin 635 adede ulaştı. Bu başarıda öne çıkan marka ise 193 bin 622 adetle Fiat oldu. Fiat'ın ardından, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 adetle Ford sıralandı.

Otomobil Satışlarında Lider: Fiat

Otomobil satışlarına odaklandığımızda, geçen yıl en fazla tercih edilen marka yine Fiat oldu. 125 bin 348 adetlik satış rakamıyla Fiat'ı, 117 bin 491 adetle Renault ve 71 bin 93 adetle Volkswagen izledi.

Lüks Otomobillerde Gözde Markalar

Lüks otomobil segmentinde ise dikkat çeken markalar arasında Porsche, Maserati, Lexus, Jaguar, Bentley, Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini yer aldı. Özellikle Porsche'nin 1158 adetlik satışı ve Çin menşeli markaların Türkiye pazarına olan ilgisi göz önüne çıktı.

Çin Markalarının Artan Etkisi

Geçen yıl Çin markalarının Türkiye pazarına artan ilgisi, BYD, Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK gibi markaların ülkede satış yapmasına yol açtı. Chery, 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, MG ve Skywell de dikkat çeken performans sergiledi.

Hafif Ticari Araçlarda Ford Öne Çıkıyor

Hafif ticari araç pazarında ise liderliği 71 bin 444 adetlik satışla Ford elde etti. Ford'ı sırasıyla, 68 bin 274 adetle Fiat ve 20 bin 83 adetle Peugeot takip etti. Renault ve Volkswagen ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

otomobil

otomobil

Öne Çıkanlar
e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek
Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile
Toz kaplanan elektrikli süpürgeyi tertemiz yapıyor! Bu temizlik tüyosunu bilenlerin evi ışıl ışıl olacak Toz kaplanan elektrikli süpürgeyi tertemiz yapıyor! Bu temizlik tüyosunu bilenlerin evi ışıl ışıl olacak
Çok Okunanlar
Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile İkinci el telefon almadan önce bir kez daha düşünün! Bunu bilmeden paranızı sakın vermeyin! İkinci el telefon almadan önce bir kez daha düşünün! Bunu bilmeden paranızı sakın vermeyin! Mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk'ten aylık gelir açıklaması Mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk'ten aylık gelir açıklaması Katar Başbakanı: Gazze'de esir takası zora girdi Katar Başbakanı: Gazze'de esir takası zora girdi BAKMER yeni yerinde kadınların hizmetinde BAKMER yeni yerinde kadınların hizmetinde