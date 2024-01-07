İşte 2023'ün en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Pazarında 2023'ün Yükselen Trendi Fiat Oldu



2023 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satış rekabetinde ön plana çıkan markalar belli oldu. İşte, geçen yılın en çok satan otomotiv markaları ve satış rakamları:

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2023 yılında kaydedilen yüzde 57,4'lük büyüme ile toplam satışlar ilk kez 1 milyon rakamını aşarak 1 milyon 232 bin 635 adede ulaştı. Bu başarıda öne çıkan marka ise 193 bin 622 adetle Fiat oldu. Fiat'ın ardından, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 adetle Ford sıralandı.



Otomobil Satışlarında Lider: Fiat

Otomobil satışlarına odaklandığımızda, geçen yıl en fazla tercih edilen marka yine Fiat oldu. 125 bin 348 adetlik satış rakamıyla Fiat'ı, 117 bin 491 adetle Renault ve 71 bin 93 adetle Volkswagen izledi.

Lüks Otomobillerde Gözde Markalar

Lüks otomobil segmentinde ise dikkat çeken markalar arasında Porsche, Maserati, Lexus, Jaguar, Bentley, Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini yer aldı. Özellikle Porsche'nin 1158 adetlik satışı ve Çin menşeli markaların Türkiye pazarına olan ilgisi göz önüne çıktı.

Çin Markalarının Artan Etkisi

Geçen yıl Çin markalarının Türkiye pazarına artan ilgisi, BYD, Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK gibi markaların ülkede satış yapmasına yol açtı. Chery, 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, MG ve Skywell de dikkat çeken performans sergiledi.

Hafif Ticari Araçlarda Ford Öne Çıkıyor

Hafif ticari araç pazarında ise liderliği 71 bin 444 adetlik satışla Ford elde etti. Ford'ı sırasıyla, 68 bin 274 adetle Fiat ve 20 bin 83 adetle Peugeot takip etti. Renault ve Volkswagen ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.







