İstifası için yalvarılmıştı: Kerem Kınık'ın yeni unvanı belli oldu

6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve sonrasında yapılan açıklamaları ile dikkat çeken eski Kızılay başkanı Kerem Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından "İyilik ve Merhamet Elçisi" unvanına layık görüldü. Türkiye'de gündemden düşmeyen bir isim haline gelen Kınık, Kızılay'ın önemli bir görevini üstlenerek iyilik ve merhametin elçisi olarak atanmış oldu. Kızılay, ülkemizdeki doğal afetler ve acil durumlar sırasında yardım faaliyetleriyle tanınan önemli bir insani yardım kuruluşudur. Kınık'ın bu unvanı alması, Kızılay'ın insanlara daha fazla yardım ve destek sağlama çabasının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu unvan, Kınık'ın insani değerlere verdiği önemi ve yardım çalışmalarına olan katkısını vurgulamaktadır. Bu sayede, Kızılay'ın insanlara yönelik yardım ve desteği daha etkin bir şekilde sürdürmesi ve toplumda iyilik ve merhametin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. İşte detaylar...





KEREM KINIK İYİLİK VE MERHAMET ELÇİSİ OLDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki büyük felaketin ardından eleştirilere maruz kalan, depremzedelere ulaştırması gereken çadırları sattığı gerekçesiyle tepki çeken ve asrın felaketinden aylar sonra görevinden istifa eden Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'a Kızılay Yönetim Kurulu tarafından yeni bir unvan verildi.

Kınık, "İyilik ve Merhamet Elçisi" olarak atandı ve bu unvan altında yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetler için bütçe desteği sağlandı. Bu unvan, Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerine katkı sağlamasını ve toplumdaki iyilik ve merhametin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Ancak, Kınık'ın geçmişteki açıklamaları ve adı geçen olaylar nedeniyle ataması tartışmalara yol açmış ve eleştirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu kararıyla, Kızılay'ın insanlara yönelik yardımlarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve Kınık'ın katkılarına vurgu yapılması amaçlanmıştır. Ancak kamuoyunda hala bazı eleştiriler ve şüpheler devam etmektedir.