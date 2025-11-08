İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; iki esnaf yaralandı, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:07
İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

Olayın Detayları ve Müdahale

İstiklal Caddesi'nde bulunan Bekar Sokak'ta, iki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay, saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

İddialara göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede alevlendi ve tarafların silah kullandığı kavgada 2 esnaf yaralandı. Yaralılara olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokağı kapattı ve Beyoğlu ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer olayın seyrine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili ayrıntılar ve soruşturma sonuçları hakkında yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İKİ ESNAF ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ....

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İKİ ESNAF ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. SİLAHLARIN KONUŞTUĞU KAVGADA İKİ ESNAF YARALANIRKEN, POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İKİ ESNAF ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ....

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
3
Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol
4
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
5
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası: 6 öğrenci araca alınmadı
7
İsviçre Değil Sakarya: Sultanpınar Yaylası Sonbaharda Renk Cümbüşü

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00