İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 2 Esnaf Yaralandı

Olayın Detayları ve Müdahale

İstiklal Caddesi'nde bulunan Bekar Sokak'ta, iki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay, saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

İddialara göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede alevlendi ve tarafların silah kullandığı kavgada 2 esnaf yaralandı. Yaralılara olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokağı kapattı ve Beyoğlu ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer olayın seyrine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili ayrıntılar ve soruşturma sonuçları hakkında yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE İKİ ESNAF ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. SİLAHLARIN KONUŞTUĞU KAVGADA İKİ ESNAF YARALANIRKEN, POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.