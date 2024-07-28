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İstiklal Yolu'nda 6. İnebolu'dan Ankara'ya Motosiklet Sürüşü Başladı

İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen 'İstiklal Sürüşü' ikinci gününe girdi, motosikletçiler tarihi yolda ilerliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:21
İstiklal Yolu'nda 6. İnebolu'dan Ankara'ya Motosiklet Sürüşü Başladı

İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü İkinci Gününde

Kurtuluş Savaşı tarihi boyunca önemli bir yer tutan İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü, ikinci gününe devam ediyor. İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na ulaşan cephanelerin cepheye taşındığı bu tarihsel yol, bugün motosiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü tarafından düzenleniyor ve toplamda 340 kilometre uzunluğundaki İstiklal Yolu boyunca sürülüyor. Dünkü başlangıç noktasından, Kastamonu'ya ulaşan motosikletçiler burada kısa bir mola verdikten sonra, günün erken saatlerinde tekrar hareket etti.

Hava Şartları Zorlayıcıydı

İçeride, motosikletçilerin konakladığı bir öğrenci yurtlarında, yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Fatih Peker, 37 Riders Kulübü Başkanı olarak yaptığı açıklamada, "İnebolu, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesidir. Bu tarihi yol üzerinde yaptığımız etkinlik, ülkemizin en uzun kortej sürüşüdür." dedi.

Yağışlı hava koşullarıyla mücadele eden motorcular için Peker, "Zorlu hava şartlarına rağmen etkinliğimize katılan tüm sürücülere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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