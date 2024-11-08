Istranca Ormanlarında Sonbahar Güzelliği

Trakya'nın Karadeniz sahilinde yer alan Istranca ormanları, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı geniş alanlarıyla sonbaharın renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharın büyüsü ile Istranca ormanları, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarının göz alıcı harmonisi ile tablo gibi bir görünüm sergiliyor. Ağaçlardan düşen yapraklar, doğanın sunduğu bu muhteşem manzarayı daha da güzelleştiriyor.

Ormana adım attığınızda, kuş seslerinin melodisi ve dere sularının akışının arasında kaybolmak, katman katman renklerin dansını izlemek mümkün.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, yaptığı açıklamada, "Istranca ormanları, her mevsimin kendine has güzellikleriyle ayrı bir çekiciliğe sahip. Sonbahar, bu güzelliklerin en dikkat çekici olanlarından biridir" dedi.

Yerli ve yabancı turistleri bölgenin eşsiz doğasını keşfetmeye davet eden Şen, sonbaharın sunduğu bu görsel şölenin mutlaka görülmesi gereken bir deneyim olduğunu vurguladı.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oldu. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de Istranca ormanları yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe büründü.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oldu. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de Istranca ormanları yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe büründü.