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İSU, Yenilenebilir Enerjiyle 37 Milyon Lira Tasarruf Etti

İSU, güneş ve hidroelektrik santralleriyle 37 milyon lira tasarruf sağladı ve enerji ihtiyacının yüzde 8,7'sini karşıladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:42
İSU, Yenilenebilir Enerjiyle 37 Milyon Lira Tasarruf Etti

Kocaeli İSU'dan Çarpıcı Yenilenebilir Enerji Başarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi santrali (GES) ve hidroelektrik santrali (HES) ile geçtiğimiz yıl enerji üretiminde önemli bir başarı kaydetti. Bu tesisler sayesinde yaklaşık 37 milyon lira tasarruf sağlandı.

Modern Altyapı ve Enerji Üretimi

İSU, sürdürülebilir bir altyapı yönetimi ile hizmet sunarken, abonelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılamakta. Kurum, 13 içme suyu arıtma tesisi, 23 atık su arıtma tesisi, içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezleri, su depoları ve iletim hatları gibi birçok önemli tesisin işletmesini yürütmektedir.

Enerji maliyetlerini azaltma hedefi doğrultusunda İSU, çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek enerji ihtiyacının bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Geçtiğimiz yıl, 13 milyon 396 bin 607 kilovat saat elektrik üreten 10 GES ve HES ile kurumun enerji ihtiyacının yüzde 8,7'si başarılı bir şekilde karşılanmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi santrali (GES) ve hidroelektrik santraliyle (HES) geçen yıl yaklaşık 37 milyon liralık enerji üretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi santrali (GES) ve hidroelektrik santraliyle (HES) geçen yıl yaklaşık 37 milyon liralık enerji üretti.

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