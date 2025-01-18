İsveç Askerleri NATO Kapsamında Letonya'ya Ulaştı

İsveç, NATO İleri Kara Kuvvetleri kapsamında askerlerini Letonya'ya gönderdi. Savunma Bakanı Jonson, bu adımın Baltık bölgesi için kritik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:06
İsveç Askerleri NATO Kapsamında Letonya'ya Ulaştı

İsveç Askerleri Letonya'da

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, NATO İleri Kara Kuvvetleri (FLF) bünyesinde görev yapacak İsveç askeri birliklerinin Letonya'ya ulaştığını duyurdu.

Jonson, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsveç askerlerinin Letonya'da konuşlanmasının tarihi bir önem taşıdığını vurguladı. Bakan, "NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olarak Baltık bölgesinin güvenliğini güçlendiriyor ve daha güvenli bir gelecek için birlik oluyoruz" ifadesini kullandı.

İsveç Savunma Bakanı, müttefiklerin güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmesinin Baltık Denizi bölgesinde istikrarın anahtarı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İsveç silahlı kuvvetlerinin Letonya'da bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ve gelecekte savunma alanında daha fazla işbirliği beklediğini belirtti.

Öte yandan, 7 Mart 2024'te NATO'ya katılan İsveç, ilk kez başka bir üye ülkeye asker göndermiş oldu.

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