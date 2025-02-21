İsveç, Baltık Denizi'ndeki Telekomünikasyon Kablo Hasarını Araştırıyor

İsveç'te Kablo Hasarı Soruşturması Başlatıldı

İsveç makamları, 26 Ocak'ta Letonya'nın Ventspils kenti ile Gotland Adası'nı birbirine bağlayan telekomünikasyon kablolarında veri iletimindeki kesintileri araştırmak üzere bir soruşturma başlattı.

İsveç'in resmi haber ajansı TT'nin aktardığına göre, bu kopmanın, bölgede son dönemde artan deniz altı kablo hasarlarının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Sabotaj Endişeleri Artıyor

Hasar gören kablonun Almanya ile Finlandiya arasında bağlantı sağladığı belirtilirken, bu olayların yaşanmasının ardından bölgedeki Rus sabotajı ve casusluk faaliyetlerine dair endişelerin arttığı ifade ediliyor. Olayla ilgili detayların henüz paylaşılmadığı bildirildi.

Bölgede Daha Önce de Kesintiler Yaşandı

Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi (LVRTC), 26 Ocak sabah saatlerinde yaşanan veri iletim kesintisinin ardından, telekomünikasyon ağlarında yapılan kontrollerde kabloların "dış etmenler" nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğünü tahmin ettiklerini duyurdu.

Daha önce 25 Aralık 2024'te, Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesintiler yaşandığını bildirmişti. Bu kesintinin yaşandığı sırada bölgede Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu iddia edilen gemilerden birinin geçtiği öne sürülmüştü.

AB ve NATO'dan Tepki

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintilerini Rusya ile ilişkilendirirken, NATO, bu tür sabotaj ve tehditlere karşı korunmak amacıyla Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını koruma görevine yeni bir misyon başlattığını duyurdu. Ayrıca, Rusya'nın Avrupa'ya karşı uygulanan yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için eski tankerlerden oluşan bir gizli filo kurduğu iddiaları da gündemde.