İsveç Başbakanı Kristersson'dan Trump'a Zelenskiy Açıklaması: 'Yanlış Tanımlama'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki 'diktatör' ifadesine sert yanıt verdi. Ukrayna'ya destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:36
İsveç Başbakanı Kristersson'dan Trump'a Zelenskiy Açıklaması: 'Yanlış Tanımlama'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı 'seçim yapmayan bir diktatör' tanımlamasının yanlış olduğunu belirtti. Kristersson, bu konudaki değerlendirmelerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Trump'ın sözlerine tepki gösteren Kristersson, bu tanımlamanın doğru olmadığını belirterek, "Bu yanlış bir tanımlama. Rusya savaşı başlattı. Zelenskiy demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke de yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nı mevcut durumunun dünya ve Avrupa açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Kristersson, "Ukrayna'ya karşı savaşın olası sonuçları, gelecek nesiller boyunca Avrupa'daki güvenliği etkileyecek ve şekillendirecektir. Barış görüşmeleri konusunda Ukrayna'yı yeterince güçlü ve donanımlı görüyoruz ve bundan sonra da Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

AA muhabirinin, 'Ukrayna konusunda Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında işbirliği yapılmasını istiyor musunuz?' sorusuna ise Kristersson, "Başkan Zelenskiy dün Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Kendisinin şu anda dünyanın birçok önemli ülkesinden destek ve dayanışma arayışında olmasına büyük saygı duyuyorum. AB'nin Türkiye ile birçok konuda çok yakın işbirliği içinde olması, Ukrayna'da hukukun üstünlüğüne ilişkin ortak Avrupa görüşünü güçlendiriyor" dedi.

Son olarak Kristersson, AB ülkelerinin savunmalarını hızla güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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