İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir

Kristersson, Rusya'nın Polonya ve Estonya'daki hava sahası ihlallerinin İsveç'te de tekrar edebileceğini söyledi; NATO ve bakanlar güvenlik için adım atıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:19
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Polonya ve Estonya'daki hava sahası ihlallerinin benzerini İsveç hava sahasında da gerçekleştirebileceğini açıkladı. Kristersson, Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla düzenlenen basın toplantısında güvenlik değerlendirmelerini paylaştı.

Kristersson'ın açıklamaları

Kristersson, Polonya ve Estonya'daki olayların arkasında Rusya olduğuna dair net istihbarat bilgilerinin bulunduğunu belirtti. Danimarka'da Kopenhag havalimanlarında görülen insansız hava araçlarıyla ilgili olarak ise aynı teknik kanıtlara sahip olmadıklarını söyledi.

Kristersson ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya en çok yardım eden komşu ülkeleri hedef aldığına işaret ederek, "Danimarka'ya radar üniteleri ve askeri sınıf İHA savar sistemleri sağlayarak destek olacağız." ifadesini kullandı.

Bakanların değerlendirmeleri

Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, son gelişmelerin NATO içinde yoğun bir hareketlilik yarattığını ve ittifakın Baltık ve İskandinav ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğunu aktardı.

Savunma Bakanı Pal Jonson ise, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Avrupa’nın doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan Eastern Sentry adlı yeni askeri faaliyete destek vereceklerini söyledi.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait İHA'ların hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuş; NATO birlikte karşılık verildiğini belirtmişti. Ardından Romanya'nın hava sahasında da Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Estonya'nın hava sahası ise 19 Eylül'de Rus jetlerince ihlal edildi; NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (fotoğrafta), İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Savunma Bakanı Pal Jonson ile birlikte İsveç'in güvenliği hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

