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İsveç, Beyrut Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapattı

İsveç, güvenlik riskleri nedeniyle Beyrut Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. Diplomatlar geçici olarak başka bir ülkede görev yapacak.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 02:38
İsveç, Beyrut Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapattı

İsveç Beyrut Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riskleri nedeniyle Beyrut'taki Büyükelçiliğin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ağustos Boyunca Kapalı Kalacak

Billström, İsveç'in TV4 kanalına verdiği demecinde, "Bölgede yaşanan güvenlik sorunları sebebiyle, Beyrut Büyükelçiliğimizi Ağustos ayı boyunca kapatma kararı aldık," ifadelerini kullandı.

Diplomatların Durumu

Beyrut'ta görevli İsveçli diplomatlara Lübnan'ı terk etmeleri yönünde talimat gönderildiğini belirten Billström, diplomatların geçici olarak Güney Kıbrıs'ta görev alacaklarını aktardı.

Gelecekteki Gelişmeler

Bakan, geçici kapatma süresinin uzatılıp uzatılmayacağının, bölgedeki güvenlik durumuna göre değerlendirileceğini vurguladı.

İsveç Vatandaşlarına Uyarı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, 27 Temmuz'da bölgedeki çatışma riskine dikkat çekerek, "Lübnan'daki durum, tehlikeli ve öngörülmez; bu nedenle vatandaşlarımızın ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyoruz," açıklamasını yapmıştı. Bakan Billström, kendi X hesabından da, "İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları gerekiyor," diye ekledi.

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