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İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard'dan Türkiye'ye Net Mesaj: 'Destek Vermeyeceğiz'

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, Türkiye'ye yönelik terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:44
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard'dan Türkiye'ye Net Mesaj: 'Destek Vermeyeceğiz'

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard Açıklamada Bulundu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Stenergard, Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamada, YPG, PYD ve FETÖ olarak adlandırılan örgütlere destek vermeyeceklerini duyurdu. Bakan Stenergard, bu konuda kesin bir duruş sergileyerek, İsveç Hükümeti'nin terörizmle mücadelesindeki kararlılığını vurguladı.

Türkiye ile İlişkiler

Bakan’ın açıklamaları, Türkiye-İsveç ilişkileri açısından önemli bir mesaj taşıyor. İsveç, uluslararası güvenlik anlayışı çerçevesinde, terörle mücadelede Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı göstereceğini belirtti. İsveç'in bu tutumu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Stenergard'ın ifadeleri, özellikle son dönemlerde YPG ve PYD'ye yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda dikkat çekiyor. Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

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