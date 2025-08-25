DOLAR
İsveç: Gazze'de gazetecilerin hedef alınması kabul edilemez

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Gazze'de gazeteciler ve sağlık görevlilerinin hedef alınmasını kınadı; SR muhabiri Baraa Lafi yaralandı, beş gazeteci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:14
İsveç, Gazze'de gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef almasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakan Stenergard, SR muhabiri Baraa Lafi'nin yaralanmasının ardından yayımladığı yazılı açıklamada, gazetecilerin ve sağlık görevlilerinin görev başında saldırıya uğrayarak yaralanmasının ve öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Hükümetin talebi: Medya çalışanlarının güvenliği sağlansın

Stenergard, İsveç hükümetinin uzun süredir Gazze'de görev yapan gazetecilerin güvenli çalışabilmeleri için İsrail'den talepte bulunduğunu belirtti. Bakan, uluslararası medya çalışanlarının çatışmalardan etkilenen bölgelerde güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışabilmeleri gerektiğini ifade etti.

SR ve muhabirin tanıklığı

SR Dış Haberler Müdürü Anders Pontara, Gazze'de kendileri için muhabirlik yapan Baraa Lafi'nin de arasında bulunduğu gazetecilere yönelik saldırının çok üzücü ve tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi. Pontara, İsrail'in uluslararası medyayı Gazze'ye sokmadığını, ekipmanların girişinin engellendiğini ve çalışanların güvenliği konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını kaydetti.

Baraa Lafi ise yaptığı açıklamada, ilk patlamanın ardından hastaneye haber yapmaya gittiklerini ve ikinci patlama ile yaralandığını belirtti. Lafi, bacaklarından hafif yaralandığını ve yakın arkadaşı Meryem Ebu Dekka'nın hayatını kaybettiğini anlattı.

Saldırıda ölen gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci olduğu bildirildi. Bu saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler şunlar:

Hüsam el-Mısri (Reuters foto muhabiri), Muhammed Selame (Al Jazeera kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia ve AP), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

Son olarak, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.

