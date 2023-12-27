İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan onay aldı

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayan kanun teklifini gündemine aldı. Komisyonda yapılan oylamada, AK Parti, CHP ve MHP kanun teklifine 'evet' derken, İYİ Parti ve Saadet Partisi 'hayır' dedi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan onay aldı
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TBMM Dışişleri Komisyonu, NATO'ya İsveç'in katılmasını onaylayan kanun teklifini kabul etti. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın yönetiminde bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında Komisyon'a bilgi verdi, milletvekilleri de teklif hakkındaki görüşlerini paylaştı. Tartışmaların sonunda Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı. TBMM Genel Kurulu, Komisyon'dan gelen yasa tasarısını oylamak üzere toplanacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, NATO'ya İsveç'in üye olmasını mümkün kılacak kanun teklifini onayladı. Bu karar, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström tarafından sevinçle karşılandı. Billström, ülkesinin NATO'ya katılma sürecinin ilerlediğini belirtti.

Billström sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

TBMM Dışişleri Komisyonu, NATO'ya İsveç'in üye olmasını sağlayacak kanun teklifini onayladı. ABD, bu kararı sevinçle karşıladı ve Başkan Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda açık desteğini yineledi.

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