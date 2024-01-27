İsveç'in NATO üyeliği onay belgesi ABD'ye gönderildi

Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasını onayladı. Onay belgesi, dün ABD'ye resmi olarak sunuldu. Resmi kaynaklar, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü kabul ettiğini belirten belgenin, dün ABD makamlarına verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin F-16 alımı ve yenileme isteğini ABD Kongresine dün resmi olarak ileten ABD makamları, 15 günlük süre tanıdı. Türkiye'ye F-16 verilmesine dair resmi bildirim sonrasında bu süre içinde itiraz edilmezse satış onaylanacak.

Yabancı ülkelere silah satışını yönetimin bildirdiği ve değerlendirdiği Kongre komiteleri olan Senato ve Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komiteleri, önemli bir rol oynuyor. ABD Senatosunun dış ilişkiler konusundaki en yetkili ismi Demokrat Senatör Ben Cardin, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'ye F-16 verilmesinin Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesine bağlı olduğunu daha önceden söylediğini hatırlattı.

Biden yönetimi, kendilerine F-16 satışıyla ilgili resmi bildirimi yaptığında, bu satışı onaylayacaklarını belirtti. İsveç'in NATO'ya katılmasını sağlayan yasal düzenleme, önce TBMM'de onaylandı, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayarak Resmi Gazete'de yayınladı.