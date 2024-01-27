İsveç'in NATO üyeliği onay belgesi ABD'ye gönderildi

Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasını onay verdiği belge ABD'ye iletildi. Onay belgesinin ABD yetkililerine verildiği bilgisi aktarıldı.

İsveç'in NATO üyeliği onay belgesi ABD'ye gönderildi
Yayın Tarihi:

Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasını onayladı. Onay belgesi, dün ABD'ye resmi olarak sunuldu. Resmi kaynaklar, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü kabul ettiğini belirten belgenin, dün ABD makamlarına verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin F-16 alımı ve yenileme isteğini ABD Kongresine dün resmi olarak ileten ABD makamları, 15 günlük süre tanıdı. Türkiye'ye F-16 verilmesine dair resmi bildirim sonrasında bu süre içinde itiraz edilmezse satış onaylanacak.

Yabancı ülkelere silah satışını yönetimin bildirdiği ve değerlendirdiği Kongre komiteleri olan Senato ve Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komiteleri, önemli bir rol oynuyor. ABD Senatosunun dış ilişkiler konusundaki en yetkili ismi Demokrat Senatör Ben Cardin, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'ye F-16 verilmesinin Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesine bağlı olduğunu daha önceden söylediğini hatırlattı. 

Biden yönetimi, kendilerine F-16 satışıyla ilgili resmi bildirimi yaptığında, bu satışı onaylayacaklarını belirtti. İsveç'in NATO'ya katılmasını sağlayan yasal düzenleme, önce TBMM'de onaylandı, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayarak Resmi Gazete'de yayınladı.

Öne Çıkanlar
Dolar kuru bomba gibi patlayacak! O tarihte 65 TL'ye fırlayacak Dolar kuru bomba gibi patlayacak! O tarihte 65 TL'ye fırlayacak
Uykusuz gecelere bir kase ile son verin! Sabaha kadar deliksiz uyutuyor Uykusuz gecelere bir kase ile son verin! Sabaha kadar deliksiz uyutuyor
Tarım Kredi Market indirime indirim yaptı! Ayçiçek yağı ve toz şekerde inanılmaz fiyat! Tarım Kredi Market indirime indirim yaptı! Ayçiçek yağı ve toz şekerde inanılmaz fiyat!
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek MHP 55 başkan adayının yer aldığı yeni bir liste daha paylaştı MHP 55 başkan adayının yer aldığı yeni bir liste daha paylaştı Lahey'den gelen İsrail Dava'sı kararına Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi Lahey'den gelen İsrail Dava'sı kararına Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi Yolcu minibüsünde doğum: İstanbul'da gerçekleşen olayda anne bebeğini minibüste kucağına aldı Yolcu minibüsünde doğum: İstanbul'da gerçekleşen olayda anne bebeğini minibüste kucağına aldı