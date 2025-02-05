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İsveç Kralı ve Başbakan, Örebro'daki Silahlı Saldırı Sonrası Yas Tuttu

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Başbakan Ulf Kristersson, 11 kişinin hayatını kaybettiği okulda yas tutarak, acıyı paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:03
İsveç Kralı ve Başbakan, Örebro'daki Silahlı Saldırı Sonrası Yas Tuttu

Örebro'da Yas Ziyareti

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, eşi Kraliçe Silvia, Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, Örebro kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 kişinin anısına Risbergska Lisesi'ni ziyaret etti.

Acı ve Yas

Ziyaret sırasında, Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia, hayatını kaybedenlerin anısına okulda yas tutulan alana çiçek bıraktı. Burada yaptığı konuşmada Kral Gustaf, bütün İsveç'in yas tuttuğunu vurguladı.

“Bu bir vahşet. Yaralanan ve sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte ben de acı çekiyorum. Hepimiz dehşete düştük ve şok olduk,” diyen Kral Gustaf, yaşanan tragedyanın sadece İsveç'te değil, dünyanın birçok yerinde tekrarlandığını belirtti.

Kraliçe Silvia'nın Söylemleri

Kraliçe Silvia da Kral ile aynı duyguları paylaştığını ifade ederek, olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ve kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu dile getirdi. “Güzel İsveç nereye gitti?” diyerek; eski ve huzurlu İsveç'i yeniden inşa etme çağrısında bulundu.

Başbakan Kristersson'un Mesajı

Başbakan Kristersson ise, “Bu acıları ve bunun ağırlığını hep birlikte kurbanların yakınlarıyla paylaşmalıyız,” şeklinde konuşarak, dayanışma mesajı verdi.

Saldırının Detayları

Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını duyurdu.

Aftonbladet gazetesinde yer alan habere göre, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edildi.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve eşi...

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, Örebro kentinde silahlı salsırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği Risbergska Lisesi'ni ziyeret etti. Kral Gustaf ve eşi Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, hayatını kaybedenlerin anısına okulda yas tutulan yere çiçek bıraktı.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve eşi...

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, Örebro kentinde silahlı salsırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği Risbergska Lisesi'ni ziyeret etti. Kral Gustaf ve eşi Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, hayatını kaybedenlerin anısına okulda yas tutulan yere çiçek bıraktı.

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