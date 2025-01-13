İsveç, NATO'nun Baltık Denizi Operasyonuna Katkıda Bulunuyor

İsveç, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki su altı altyapısına yönelik sabotajları önlemek için operasyonuna destek verecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:03
İsveç, NATO'nun Baltık Denizi Operasyonuna Katkıda Bulunuyor

İsveç, NATO Operasyonuna Destek Veriyor

Son dönemde Baltık Denizi'nde telekomünikasyon kablolarında yaşanan kesintilerle gündeme gelen İsveç, NATO'nun bu bölgedeki operasyonlarına katkı sağlayacağını açıkladı. NATO'nın yeni üyesi İsveç, su altı altyapısına yönelik sabotajlara karşı oluşturulacak operasyona ciddi bir destek sunacak.

İsveç Hükümetinin Açıklaması

İsveç hükümeti, yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi ve Baltık Denizi'ndeki kablo kesintilerinin ardından NATO'nun askeri varlığını artıracağı ve devriye başlatacağını belirtti. Ülkenin bu operasyona katılacağı vurgulanarak, örgütün kritik altyapılara yönelik sabotajlar ve diğer hibrit tehditlerle mücadele edeceği ifade edildi.

Operasyona Katkı Sağlayacak Donanım

İsveç, 3 savaş gemisi ve 890 numaralı gözlem uçağıyla operasyona katılacak. Ayrıca, İsveç Sahil Güvenlik güçlerinin de 4 gemiyle operasyona dahil olacağı bildirildi. İlave olarak, 7 geminin de hazır bekletileceği belirtildi.

İsveç'in NATO'ya Katılımı

Açıklamada bulunan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Silahlı Kuvvetler ve Sahil Güvenlik'in operasyonuna katılımının, ülkenin Baltık Denizi'nde güvenliğin artırılmasına yönelik güçlü bir destek sunduğunu dile getirdi.

Arka Plan Bilgileri

İsveç, komşusu Finlandiya ile birlikte 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Ülke, 7 Mart 2024'te Washington'da düzenlenen törenle NATO'nun 32. üyesi olmuştur.

Kesintilerin Nedeni ve Sorumluluk İddiaları

25 Aralık'ta Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik şebekesi ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunda kesintiler yaşandığını bildirmişti. Sınır Güvenlik ekipleri, bu kesintiler sırasında bölgeden Rusya'ya ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği, Baltık Denizi'ndeki bu kablo kesintisinden Rusya'yı sorumlu tutmuşken, NATO, bölgedeki kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınadığını duyurmuştu.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için eski tankerlerden oluşan bir filo kurduğu iddia ediliyor.

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