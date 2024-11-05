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İsveç'te Aşırı Sağcı Rasmus Paludan'a 4 Ay Hapis Cezası

Rasmus Paludan, nefret suçu nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Paskalya döneminde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:26
İsveç'te Aşırı Sağcı Rasmus Paludan'a 4 Ay Hapis Cezası

İsveç'te Nefret Suçundan Hapis Cezası

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Malmö kentinde 2022 yılında gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sırasında Müslümanlara yönelik hakaretler ettiği gerekçesiyle nefret suçundan 4 ay hapis cezası aldı.

Malmö Bölge Mahkemesi'nden Karar

Malmö Bölge Mahkemesi, Paludan'ın 2022 yılında Kur'an-ı Kerim'e domuz pastırması sarıp yakarken sarf ettiği aşağılayıcı ve saygısız sözleri dikkate alarak, 4 ay hapis cezası verdi. Paludan hakkında, farklı kişi ve örgütler tarafından açılan nefret suçu davaları da bulunuyor.

Paskalya Provokasyonları ve Şiddet Olayları

Paludan, 2022 yılı Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköping, Jönköping ve Stockholm şehirlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürdü. Bu eylemler sırasında, Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralandı, 20 polis aracı ise tahrip edildi.

Paludan'ın Açıklamaları ve İtiraz Süreci

Paludan, mahkeme kararına itiraz ettiğini ve durumu bir üst mahkemeye taşıyacağını belirtti. Ayrıca, bir daha İsveç'e gitmeyeceğini ifade etti.

Danimarka'da Kutsal Kitapların Korunması

Danimarka Parlamento'su, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan bir tasarıyı kabul etti. Bu yasanın ihlali durumunda, para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası uygulanacağı belirtildi.

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