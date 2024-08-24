İsveç'te Aşırı Sağcıların Gösterisi: Müslümanlar Ülkelerine Gönderilsin Talebi

Stockholm'de Aşırı Sağcıların Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, aşırı sağcı bir grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Odenplan'da toplanan kalabalık, "Ülkemizde Müslüman istemiyoruz" sloganları atarak Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Irkçılığa Karşı Alternatif Gösteri

Aynı bölgede, Stockholm Antifaşist Derneği tarafından, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir protesto gerçekleştirildi. Aktivistler, "Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz", "İllegal insan yoktur" ve "İsveç'te herkesin yaşama hakkı vardır" sloganlarıyla sokaklara döküldü.

Göstericiler, "Hep beraber ırkçılığa hayır", "Irkçılığa karşı dur", "Gençler ırkçıların karşısında" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdılar. İki grup arasında zaman zaman gerilim yaşanmasına rağmen, polisin önlemleri sayesinde olaylar büyümedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı. Daha sonra Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı. Daha sonra Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı. Daha sonra Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı. Daha sonra Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.