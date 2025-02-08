İsveç'te Filistin Destekçileri Trump'ın Planını Protesto Etti

Stockholm'de Filistin Destekçileri Sokağa Çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenledi.

Gösteri Odenplan'da Gerçekleşti

Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı. Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" gibi mesajların yer aldığı pankartlar taşındı.

Aktivistlerden Önemli Mesajlar

Protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne doğru yürüdü. Eyleme katılan İsveçli aktivist Lasse Adestedt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de iki devletli çözüm'ü savunduğunu belirtti. Adestedt, "Filistinlilerin ve herkesin topraklarına dönme hakkı vardır. İsrail, bütün medya araçlarını kullanarak insanların gözünün önünde vahşet yapıyor ama başaramayacaklar." dedi.

Adestedt, ayrıca ana akım medyanın İsrail yanlısı yayın yaptığını ifade ederek, "Mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Soykırım olduğu sürece kimse özgür değil." diye ekledi.

Gösteriye katılan diğer aktivist Alessio Lauret ise, "Gazze'deki vahşeti durdurmak için bir şeyler söylememiz gerekiyor. Özgür Filistin için adım atmalıyız." sözlerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.