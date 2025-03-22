İsveç'te Gazze Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'te Gazze Saldırılarına Tepki

İsveç'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

Gösteride Taşınan Pankartlar ve Sloganlar

Protestocular, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşırken, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attılar. Filistin bayraklarını da taşıyan kalabalık, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu" vurguladı.

Rahip Kristiansson'dan Sert Açıklama

İsveç Kilise Birliği Rahibi Ann Christin Kristiansson, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin Filistin'e karşı son derece acımasız davrandığını belirtti. "Filistinliler çok ama çok eski bir halktır. İşgal güçleri onlara karşı sadistçe davranıyor," diyen Kristiansson, Filistin’e yönelik yardım yapılmamasının utanç verici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mattias Gardell'in Görüşleri

İsveç Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell de gösteriye katılarak, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik uygulanan politikaları protesto etti. Gardell, Filistinlilerin mücadelesinin kendi mücadelesi olduğunu dile getirerek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İsveç'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

İsveç'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.