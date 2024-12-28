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İsveç'te Gazze ve Lübnan için Ateşkes Protesi

Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:54
İsveç'te Gazze ve Lübnan için Ateşkes Protesi

İsveç'te Gazze ve Lübnan'a Saldırılara Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Protestocular, ateşkes çağrısı yaparak seslerini yükselttiler.

Protestocuların Yürüyüşü

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüş düzenledi. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan kalabalık, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" gibi sloganlar attı.

Aktivistlerin Mesajı

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Louise Cansingto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buradaki eylemde arkadaşlarım ve ailemle, dünyanın dört bir yanında ezilen herkesle dayanışma içinde olmak için bulunuyorum" dedi. Cansingto, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Filistin'den, Lübnan'a ve işgal ya da terörün herhangi bir biçiminin kurbanı olan diğer birçok ülkeden bahsediyoruz. Yüksek ses olmalıyız, bir araya gelmeliyiz, artık bu olanlara seyirci kalamayız."

Cansingto, "Çocuklar poşetlerde taşınıyor, vücut parçaları market alışverişi için kullandığınız poşetlerde bir insan bedeni olarak ölçülüyor. Gömülmüyorlar bile, büyüyemiyorlar ve buna karşı durmak için, zalime karşı, siyonizme karşı, barış için, adalet için her zamankinden daha fazla birleşmek zorundayız. Burada olmak bir seçenek değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

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