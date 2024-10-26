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İsveç'te Gazze ve Lübnan İçin Protesto Gösterisi

Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:35
İsveç'te Gazze ve Lübnan İçin Protesto Gösterisi

İsveç'te Saldırılara Karşı Büyük Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki devam eden saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş düzenledi.

Protesto Sloganları ve Bayraklar

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, "Soykırıma son verin", "Özgür Filistin" ve "Katil Netanyahu" gibi sloganlarla seslerini yükseltti. Eylemlerde İsveç ve ABD de, İsrail'in saldırılarına destek verdikleri gerekçesiyle kınandı.

Aktivistlerin Mesajı

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, dünya barışı için bir tehdit oluşturuyor. Diğer ülkelere yönelik saldırıları bazı Batılı hükümetler tarafından destekleniyor, buna karşı çıkanlar ise susturuluyor" dedi.

Wild, her hafta cumartesi günü İstanbul'da benzer protestolar düzenlediklerini belirterek, "Filistin halkını desteklemek için buradayım. Zayıf ve sesleri kesilenlerin yanında olmaya her zaman devam edeceğim. Bu nedenle her cumartesi gösteri yapıyoruz," şeklinde konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden...

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden...

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

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