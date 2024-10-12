İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'te Gazze ve Lübnan İçin Protesto Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Protestocular, acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Odenplan Bölgesi'nde Yoğun Katılım

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti. Eyleme katılan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Filistin ve Lübnan Bayraklarıyla Destek

Protestocular, yanlarında taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesini talep etti. Son günlerde Lübnan'da artan saldırılara karşı da dur dediler.

Aktivistlerden Sert Eleştiriler

Gösteriye katılan Kajsa Ekis Ekman, AA muhabirine, "Tanık olduklarımız sadece bir soykırım değil, tüm Batı demokrasilerinin katıldığı bir soykırım. Yani bunu sadece İsrail yapmıyor. ABD, silahların yüzde 60'ını, Almanya ise yüzde 30'unu İsrail'e gönderiyor." şeklinde konuştu.

Ekman, ayrıca birçok Avrupa ülkesinin Gazze'ye gıda ulaştıran yardım kuruluşlarının faaliyetlerini engellediğine de dikkat çekerek, "İnsanları açlıkla sınırlandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.