DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.158.254,28 -0,05%

İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına karşı ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:34
İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'te Gazze ve Lübnan İçin Protesto Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Protestocular, acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Odenplan Bölgesi'nde Yoğun Katılım

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti. Eyleme katılan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Filistin ve Lübnan Bayraklarıyla Destek

Protestocular, yanlarında taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesini talep etti. Son günlerde Lübnan'da artan saldırılara karşı da dur dediler.

Aktivistlerden Sert Eleştiriler

Gösteriye katılan Kajsa Ekis Ekman, AA muhabirine, "Tanık olduklarımız sadece bir soykırım değil, tüm Batı demokrasilerinin katıldığı bir soykırım. Yani bunu sadece İsrail yapmıyor. ABD, silahların yüzde 60'ını, Almanya ise yüzde 30'unu İsrail'e gönderiyor." şeklinde konuştu.

Ekman, ayrıca birçok Avrupa ülkesinin Gazze'ye gıda ulaştıran yardım kuruluşlarının faaliyetlerini engellediğine de dikkat çekerek, "İnsanları açlıkla sınırlandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da FETÖ Üyeleri Karı Koca Yakalandı
2
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı
3
Ankara'da Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak Park Açılıyor
4
DEVA Partisi Kongresi: Ali Babacan'dan Yeni İşbirliği ve Çözüm Çağrısı
5
Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı
6
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
7
Bitlis'te Termal Gölette Trajik Boğulma Olayı

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek