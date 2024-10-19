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İsveç'te İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Stockholm'de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları büyük bir kalabalıkla protesto edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:16
İsveç'te İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Saldırılarına Tepki: Protesto Gösterisi Stockholm'de Yapıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürmekte olan askeri saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisi büyük bir katılımla yapıldı.

Odenplan'da Buluşma

Odenplan bölgesinde toplanan kalabalık, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçerek, İsrail'in eylemlerini kınadı. Katılımcılar, Filistin ve Lübnan bayrakları ile tepkilerini belirtti.

Sloganlar ve Mesajlar

Göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar atarak, karşıt görüşlerini ifade etti. Aynı zamanda, "Katil Netanyahu" sloganları atarak duruma dikkat çektiler.

Aktivistler Konuştu

Gösterinin katılımcılarından olan aktivist Jonas Serneholt, AA muhabirine verdiği demeçte, görme engelli olduğunu belirtti ve şunları aktardı: "Doğuştan görme engelliyim ama bir şey çok önemli: Gözlerim görmüyor olabilir ama İsrail’deki siyonistler tarafından Filistin halkına yapılan soykırıma kör değilim."

Jonas, her cumartesi eşi ile birlikte bu soykırıma karşı çıkmak ve Filistin halkının barış ve özgürlüğe kavuşması için bu tür etkinliklere katıldığını ifade etti.

Bir diğer aktivist Rebecca Hybbinette ise Filistinlilerin trajedisini ilk öğrendiğinde genç olduğunu dile getirerek, "1962 yılında Filistin davasına farklı şekillerde aktif oldum. Adaletin tesisini bekliyorsunuz, Filistinlilerin direnme hakkını yok sayamazsınız. Baskı altındaki halklar direnmek zorunda, normal olan bu," dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

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