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İsveç'te İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşı eylemde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:10
İsveç'te İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsveç'te Protesto Gösterileri

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek üzere Odenplan bölgesinde toplandı. Protestocular, İsveç Parlamentosu'na yönelerek eylemlerini sürdürdü.

Yürüyüşte Taşınan Semboller

Göstericiler, Gazze'de yaşamını kaybeden çocukları simgeleyen bebek maketleri taşıdılar. Eylem sırasında 'özgür Filistin', 'özgür Gazze' ve 'soykırımı durdurun' gibi sloganlar atarak, Gazze ve Lübnan'da derhal bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundular.

İsveç ve ABD'ye Yönelik Eleştiriler

Göstericiler, İsrail'in saldırılarını desteklemesi sebebiyle hem İsveç'i hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni kınadılar. Protestoya destek veren aktivist Sofia Johansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze özgürleşene kadar onlara destek vermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Arap Dünyası ve AB Liderleri

Johansson, katılmayanlara yönelik uyarılarında ise, "Bu sadece Filistin meselesi değil; Siyonist rejim topraklarını genişletmek ve İran’a karşı ABD ile Avrupa Birliği’ni savaşa sokmak istiyor. Arap dünyası ve AB'deki liderlerin eylemlerinin farkındayız. Bunları unutmayacağız ve kayıt altına alarak, Lahey’de yargılatacağız," dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları atarak, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları atarak, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

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