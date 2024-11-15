İsveç'te KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümünü, İsveç'in başkenti Stockholm'de anlamlı bir resepsiyonla kutladı.

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve pek çok davetli katıldı.

Aksoy, resepsiyon sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin 41. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy, "Bugün 15 Kasım önemli bir gün, KKTC'nin 41. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Başkanımız Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz. Bu vatanın kazanılmasında hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz," dedi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağına ait çeşitli lezzetler sunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda) de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda) de katıldı.