İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokatörü Salwan Momika Vurularak Öldürüldü

Salwan Momika Vuruldu, 5 Gözaltı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Salwan Momika, evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Södertälje kentindeki apartman dairesinde, Momika'nın TikTok'ta canlı yayın yaparken gerçekleşti.

İsveç basınına yansıyan haberlere göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Momika'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, düzenlediği basın toplantısında, Momika'nın ölümüne dair 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve polisin soruşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yargı Süreci Devam Ediyordu

Momika, 16 Ocak tarihinde başladığı yargılanma sürecinde, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı suçlanıyordu. Stockholm Bölge Mahkemesi, Momika ve Salwan Najem'in, 4 ayrı olayda nefret suçu işlediklerine dair iddiaları incelemekteydi. Mahkemenin kararını açıklaması bekleniyordu.

Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemleri

Salwan Momika ve Salwan Najem, 28 Haziran 2023 tarihinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İkili, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ve İsveç Parlamentosu önünde de benzer eylemler gerçekleştirdi.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde bir Kur'an-ı Kerim yaktı. 3 Eylül 2023'te Malmö'de de polis korumasında aynı eylemi gerçekleştirmiş, bu durum protestolara sebep olmuştu. 21 Ekim 2023'te ise Stockholm merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağını da ateşe vermişti.